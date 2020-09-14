يترقب الكثير من المصريين اسعار الذهب في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي.
وتشهد اسعار الذهب اليوم في مصر عمليات بحث متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية.
وتختلف اسعار الذهب في مصر صباحًا عن اسعار الذهب في المساء لكن تكون بشكل متقارب جدًا.
ويهتم المصريون بشكل كبير بأسعار الذهب لا سيما فئة المتزوجين والتجار، وفي هذه المقالة سنتحدث عن اسعار الذهب بعياراته المختلفة (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 970 إلى 973
عيار 22 889 إلى 892
عيار 21 849 إلى 851
عيار 18 728 إلى 729
عيار 14 566 إلى 567
عيار 12 485 إلى 486
الاونصة 30,176 إلى 30,247
الجنيه الذهب 6,792 إلى 6,808
الكيلو 970,286 إلى 972,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 992.54 جنيه $62.94
سعر الذهب عيار 22 909.84 جنيه $57.69
اسعار الذهب عيار 21 868.49 جنيه $55.07
اسعار الذهب عيار 18 744.42 جنيه $47.20
سعر الذهب عيار 14 578.99 جنيه $36.71
سعر الذهب عيار 12 496.27 جنيه $31.47
سعر الذهب عيار 9 372.20 جنيه $23.60
اسعار أوقية الذهب 30,868 جنيه $1,957
اسعار جنيه الذهب 6,948 جنيه $440.58
اسعار كيلو الذهب 992,540 جنيه $62,939
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
13 سبتمبر 984.56 861.51 738.43 574.33 492.28
12 سبتمبر 983.57 860.64 737.69 573.75 491.78
11 سبتمبر 983.30 860.41 737.49 573.59 491.65
10 سبتمبر 986.98 863.62 740.24 575.74 493.49
9 سبتمبر 988.25 864.74 741.20 576.48 494.12
8 سبتمبر 980.92 858.33 735.70 572.21 490.46
7 سبتمبر 980.30 857.79 735.24 571.85 490.15
6 سبتمبر 983.47 860.55 737.61 573.69 491.73
5 سبتمبر 984.19 861.19 738.16 574.12 492.10
4 سبتمبر 984.02 861.04 738.03 574.01 492.01