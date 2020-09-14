ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

اسعار الذهب في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 16:39 - 14 سبتمبر 2020
سعر الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء سعر الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

يترقب الكثير من المصريين اسعار الذهب في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي.

وتشهد اسعار الذهب اليوم في مصر عمليات بحث متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية.

وتختلف اسعار الذهب في مصر صباحًا عن اسعار الذهب في المساء لكن تكون بشكل متقارب جدًا.

ويهتم المصريون بشكل كبير بأسعار الذهب لا سيما فئة المتزوجين والتجار، وفي هذه المقالة سنتحدث عن اسعار الذهب بعياراته المختلفة (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       970 إلى 973

عيار 22       889 إلى 892

عيار 21       849 إلى 851

عيار 18       728 إلى 729

عيار 14       566 إلى 567

عيار 12       485 إلى 486

الاونصة        30,176 إلى 30,247

الجنيه الذهب   6,792 إلى 6,808

الكيلو   970,286 إلى 972,571

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصري    دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 992.54 جنيه $62.94

سعر الذهب عيار 22  909.84 جنيه $57.69

اسعار الذهب عيار 21 868.49 جنيه $55.07

اسعار الذهب عيار 18 744.42 جنيه $47.20

سعر الذهب عيار 14  578.99 جنيه $36.71

سعر الذهب عيار 12  496.27 جنيه $31.47

سعر الذهب عيار 9    372.20 جنيه $23.60

اسعار أوقية الذهب     30,868 جنيه  $1,957

اسعار جنيه الذهب      6,948 جنيه   $440.58

اسعار كيلو الذهب      992,540 جنيه        $62,939

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

13 سبتمبر     984.56       861.51       738.43       574.33       492.28

12 سبتمبر     983.57       860.64       737.69       573.75       491.78

11 سبتمبر     983.30       860.41       737.49       573.59       491.65

10 سبتمبر     986.98       863.62       740.24       575.74       493.49

9 سبتمبر      988.25       864.74       741.20       576.48       494.12

8 سبتمبر      980.92       858.33       735.70       572.21       490.46

7 سبتمبر      980.30       857.79       735.24       571.85       490.15

6 سبتمبر      983.47       860.55       737.61       573.69       491.73

5 سبتمبر      984.19       861.19       738.16       574.12       492.10

4 سبتمبر      984.02       861.04       738.03       574.01       492.01

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات