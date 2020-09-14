يترقب الكثير من المصريين اسعار الذهب في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي.

وتشهد اسعار الذهب اليوم في مصر عمليات بحث متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية.

وتختلف اسعار الذهب في مصر صباحًا عن اسعار الذهب في المساء لكن تكون بشكل متقارب جدًا.

ويهتم المصريون بشكل كبير بأسعار الذهب لا سيما فئة المتزوجين والتجار، وفي هذه المقالة سنتحدث عن اسعار الذهب بعياراته المختلفة (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 970 إلى 973

عيار 22 889 إلى 892

عيار 21 849 إلى 851

عيار 18 728 إلى 729

عيار 14 566 إلى 567

عيار 12 485 إلى 486

الاونصة 30,176 إلى 30,247

الجنيه الذهب 6,792 إلى 6,808

الكيلو 970,286 إلى 972,571

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 992.54 جنيه $62.94

سعر الذهب عيار 22 909.84 جنيه $57.69

اسعار الذهب عيار 21 868.49 جنيه $55.07

اسعار الذهب عيار 18 744.42 جنيه $47.20

سعر الذهب عيار 14 578.99 جنيه $36.71

سعر الذهب عيار 12 496.27 جنيه $31.47

سعر الذهب عيار 9 372.20 جنيه $23.60

اسعار أوقية الذهب 30,868 جنيه $1,957

اسعار جنيه الذهب 6,948 جنيه $440.58

اسعار كيلو الذهب 992,540 جنيه $62,939

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

13 سبتمبر 984.56 861.51 738.43 574.33 492.28

12 سبتمبر 983.57 860.64 737.69 573.75 491.78

11 سبتمبر 983.30 860.41 737.49 573.59 491.65

10 سبتمبر 986.98 863.62 740.24 575.74 493.49

9 سبتمبر 988.25 864.74 741.20 576.48 494.12

8 سبتمبر 980.92 858.33 735.70 572.21 490.46

7 سبتمبر 980.30 857.79 735.24 571.85 490.15

6 سبتمبر 983.47 860.55 737.61 573.69 491.73

5 سبتمبر 984.19 861.19 738.16 574.12 492.10

4 سبتمبر 984.02 861.04 738.03 574.01 492.01