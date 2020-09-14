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النائب خريشة: لا أحد يمثل الفلسطينيين في امور التسوية لانهم اصحاب حق

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:36 - 14 سبتمبر 2020
خريشة خريشة
تقارير
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وصف النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة حالة الهرولة العربية باتجاه التطبيع مع الاحتلال بأن يوم أسود يسجله التاريخ في حياة الامة جراء السقوط الأخلاقي الذي اعتبر العدو صديق، وما يجري جزء من مخطط أمريكي صهيوني للغزو الثقافي للبلدان العربي.

 و دعا خريشة في حديث لـ إذاعة صوت القدس اليوم الاثنين لمواجهة التطبيع برباطة جأش وبصراحة ووضوح امام شعوبنا، مؤكداً بأن الرهان الحقيقي هو على الشعب الفلسطيني، و أن الانظمة العربية التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال ليس وصية على قضيته.

و قال: "لا احد يمثل الفلسطينيين في امور التسوية  لانهم اصحاب حق وثوابت".

و لفت النائب الفلسطيني الى أن  الاحتلال فشل على مدار سبعين عاما باحتلال الشعب الفلسطيني، بينما نجح في احتلال العرب في شهور معدودة من خلال التطبيع.

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