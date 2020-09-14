وزارة الاقتصاد تنظم 227 زيارة تفتيشية على المحال التجارية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها نظمت 227 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق .

و اكدت الوزارة في تقريرها اليومي حول اجراءاتها لمراقبة التزام الاسواق و المحال التجارية بالاسعار في ظل جائحة كورونا اليوم الأثنين، إنه تم خلال هذه الزيارات تحرير 37 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار .

وأشارت إلى أنها نفذت 18 جولة ميدانية للمحلات التجارية، فيما تم تحرير 20 محضر إتلاف لمواد غذائية وأجبان منتهية الصلاحية.

وأفادت الوزارة بأنها أجرت جولات مكثفة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومباحث التموين على مزارع البيض لإلزام أصحابها بضرورة الالتزام بالأسعار المعتمدة .

ونوهت الوزارة أن طواقمها تعمل جولات تفتيشية على فترتين صباحية ومسائية ، كما تتلقى طاقمها عشرات البلاغات يوميا ويتم التعامل معها فورا .