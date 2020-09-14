تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قلقيلية

أعلنت دائرة العلاقات العامة والاعلام في محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت دائرة العلاقات، ارتفاع إجمالي الإصابات في المحافظة منذ الصباح اليوم إلى 35 حالة.

من جهته، قرر محافظ سلفيت عبدالله كميل، اليوم، إغلاق مدرستي في المحافظة، بعد اكتشاف حالات جديدة لمعلمة ومعلم مصابة بفيروس كورونا المستجد.

واعلن كميل، إغلاق مدرستي الأمل الخاصة في سلفيت، ومدرسة ذكور سلفيت الثانوية، بسبب "كورونا".

و أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس في محافظة سلفيت، ليرفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 98 حالة.

يشار إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات، وفق وزارة الصحة برام الله..