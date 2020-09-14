بوتين وماكرون يوضحان حقيقة تسميم نافالني بمادة نوفيتشوك

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالًا هاتفيًا اليوم الاثنين وناقشا العديد من القضايا الهامة في الشرق الأوسط.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الاتصال جرى بينهما اليوم الاثنين، وتحدثا عن حقيقة تسميم المحام والناشط السياسي الروسي أليكسي أناتولييفيتش نافالني بمادة "نوفيتشوك"

وقال بيسكوف: "أن بوتين أكد لماكرون أن مزاعم تسميم نافالني بمادة اتهامات لا أساس لها وغير مناسبة"، مضيفًا: "بوتين وماكرون اتفقا على المساعدة في تحديد معايير التفاعل المحتمل مع الشركاء الأوروبيين بشأن نافالني".

وكان قصر الإليزي قد أفاد، في وقت سابق، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في الاتصال الهاتفي لنظيره الروسي أن التحليل الفرنسي أثبت تسميم نافالني بمادة "نوفيتشوك".

كما أضاف الإليزي أن ماكرون طالب من روسيا توضيحا بشأن "تسميم" نافالني بمادة "نوفيتشوك" في إطار تحقيق شفاف، معبرا عن قلقه الشديد تجاه "العمل الإجرامي"، الذي تعرض له المعارض الروسي نافالني ويطالب بكشف الحقيقة وهوية الفاعلين ومحاسبتهم.

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 آب/أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك الروسية، ويخضع حالياً للعلاج في عيادة" شاريتيه" في برلين.

وتعرض ألكسي نافالني لوعكة صحية مفاجئة بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في تومسك، بعدها نقل إلى عيادة في ألمانيا لتلقي العلاج.