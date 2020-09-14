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الحكم بالسحن المؤبد 3 مرات على مستوطن مدان بقتل أفراد عائلة دوابشة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:56 - 14 سبتمبر 2020
الحكم بالسحن المؤبد 3 مرات على مستوطن مدان بقتل أفراد عائلة دوابشة الحكم بالسحن المؤبد 3 مرات على مستوطن مدان بقتل أفراد عائلة دوابشة
تقارير
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن محكمة اللد الإسرائيلية حكمت على مستوطن مدان بقتل افراد عائلة الدوابشة الفلسطينية، بالسجن المؤبد 3 مرات.  

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، أن محكمة اللد المركزية حكمت على "عميرام بن أوليئيل"، الذي أدين بقتل أفراد من عائلة دوابشة حرقًا في قرية دوما في محافظة نابلس، بالسجن المؤبد.

وبتاريخ 31 يوليو 2015، اشعل مستوطنون إسرائيليون النيران بمنزل عائلة دوابشة، اسفرت عن وفاة الرضيع علي( 18 شهراً) ووالداه، فيما وصفت إصابة الابن أحمد (4 سنوات) بجروح خطيرة، وسط ادانة فلسطينية وعربية ودولية واسعة.

 

 

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