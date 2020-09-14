الصحة تصدر خارطة توزيع اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر اليوم الاثنين، الخارطة التفصيلية لتوزيع إصابات فيروس كورونا في محافظات القطاع.

و كانت لوزارة أعلنت صباح اليوم تسجيل "108 " إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراءات فحص لـ 1582 عينة، ليبغ اجمال تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1927 اصابة.

واوضحت وزارة الصحة انه تم تسجيل 27 حالة تعافي ليصل اجمالي المتعافين لـ 243 اجمالي

وقالت ان عدد الحالات النشطة حاليا 1669 حالة،في حين بلغت أعداد الوفيات 15 ( 14 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )

واكدت غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة انها تتابع تطورات الحالة الوبائية وتعتمد سياسات جديدة لفترة عزل المصابين والمخالطين ، مشددة ً على ضرورة أخذ اعلى درجات المسؤولية و تضافر الجهود من أجل الخروج من هذه المرحلة الحساسة من تفشي الوباء باقل الخسائر واكثر المكاسب.

ودعت الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار في اجراءات الوقاية لحظة واحدة لان استهتارك سيقتل احبابك ،مطالبةً الجميع الالتزام التام بالضوابط الصحية وارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات من اجل سلامة الفرد والاسرة والمجتمع

وشددت اللجنة الوبائية انها لاتزال في مرحلة الاستجابة التي تحقق التوازن بين استمرار جهود التقصي وتلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية.



