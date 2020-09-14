المباحث العامة تضبط مسروقات طبية من مجمع الشفاء الطبي

ضبطت المباحث العامة – قسم المباحث الطبية في محافظة غزة كمية من المستلزمات الطبية بعد سرقتها من مجمع الشفاء الطبي وهي عبارة عن "42" كرتونة كونتات (Gloves) وألقت خلالها القبض على السارق.

وقالت المباحث انها تلقت اتصالاً هاتفياً يفيد بمحاولة أحد الأشخاص بيع مستلزمات طبية "كونتات" بالقرب من مفترق العيون غرب مدينة غزة".

فتم إلقاء القبض على المدعو "أ.ح" 44 عاماً من سكان محافظة غزة, وتحريز الكمية المضبوطة بحوزته وعددها "42" كرتونة والمقدرة قيمتها بــ"1500" شيكل.

وبيّنت المباحث أن المذكور أقر بواقعة السرقة وقيامه بسرقة المستلزمات الطبية من أحد مخازن الأقسام داخل المستشفى خلال مرافقته لوالده المريض.