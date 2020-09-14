الخارجية الفلسطينية تُدين إقامة مئات المستوطنات الاسرائيلية الجديدة في الضفة المحتلة        

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن ادانتها الشديدة للقرار الإسرائيلي يقضب بمواجبه إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، على أراضي الضفة المحتلة.

عدّت الخارجية الفلسطينية، قرار الاحتلال حول إقامة مئات المستوطنات الجاثمة في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، أنه يأتي في ظل قرارات التطبيع الأخيرة.

وأكدت على أن قرار الاحتلال الجديد هو امتداد لحلقة في سلسلة متواصلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وأنها تندرج في إطار عمليات الضم والسرقة والقضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يكشف زيف الدعاية المضللة والمواقف المزيفة التي ترافقت مع قرارات التطبيع الأخيرة بين دول عربية و(إسرائيل).

الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطبيع العلاقات بين (إسرائيل) والبحرين، وسبقه الإعلان عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الامارات و(تل بيب)، في حين، قوبل هذا الإعلان برفض واسع من القيادة الفلسطينية وفصائله.