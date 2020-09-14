ثلاثة طلاب من غزة يصممون منصة "دروب جامعية" الالكترونية للإرشاد الاكاديمي

لطالما شكلت عملية اختيار التخصص الجامعي كابوساً يلاحق طلبة الثانوية العامة، لا سيما ان هذه المرحلة تعتبر مرحلة مفصلية، و من أهم مراحل حياة الطالب، و عليها يبني الطلبة مستقبلهم حتى ينخرطوا في سوق العمل، و يكون لهم دورهم الهام في المجتمع.

و يعتبر اختيار التخصص الجامعي الذي يجب أن يتناسق مع سوق و فرص العمل المتوفرة، أمراً في غاية الاهمية، و يتطلب تفكيراً معمقاً و اطلاع واسع على المتوفر من تخصصات و مدى حاجة السوق لها.

و تخفيفاً من العناء الذي يواجه الطلبة في هذا الوقت المفصلي من حياتهم العلمية، و في محاولة لإيجاد وسيلة تساهم في تقديم النصح و الارشاد لهم في اختيار تخصصاتهم الجامعية، بدأ ثلاثة طلاب من جامعة فلسطين بقطاع غزة بتصميم منصة الكترونية متخصصة في الارشاد الاكاديمي لطلبة الثانوية العامة المقبلين على الجامعات، تساعدهم في اختيار الجامعات و التخصصات التي يرغبون بها و مجالات أخرى تتعلق بدراستهم في الجامعات.

و يشترك الطلبة الثلاثة، محمد كراجة و فراس فرج و حاتم حسين من طلبة قسم تكنولوجيا المعلومات في جامعة فلسطين، في مشروع تخرج بحثي جمعهم في فكرة هذه المنصة الالكترونية، التي بحسب قولهم انها جاءت لتلبي احتياجات مجمل الطلبة الذين ينتهون من الدراسة الثانوية و يتجهون الى الجامعات.

و يتحدث الطالب كراجة حول اهداف المنصة الارشادية، التي اطلقوا عليه اسم" دروب جامعية"، حيث يقول إنها تهدف التوجيه طلبة الثانوية العامة وتسهيل عملية الاختيار ما بين التخصصات والجامعات بالاعتماد على عدة طرق أولها اختبارات الميول والقدرات والتناسب العام التي من شأن نتيجتها تضيق دائرة التشتت للطالب في الاختيار، مروراً بتوفير المعلومات الكافية عن تفاصيل التخصص، واحتياجات سوق العمل واتجاهاته المستقبلية بطريقة سلسة للوصول للمعلومات والمقارنة.

و بحسب كراجة، فإن المنصة تهدف ايضاً لجمع المعلومات الشاملة عن المرحلة الجامعية واحتياجها ومتطلباتها والمفاهيم والأنظمة فيها، وكل ما يخص المنح الدراسية داخلياً وخارجياً ، بالإضافة الى اخبار الجامعات المحلية وكافة المعلومات عنها وعن أنظمتها والمدينة الجامعية لكل منها.

وتتكون المنصة "دروب" من ستة أقسام :

1. التخصصات :

يوفر هذا القسم من المنصة المعلومات الشاملة حول التخصصات والبرامج الاكاديمية في الجامعات المحلية بدأً من معدل القبول ورسوم الدراسة، إلى خطط دراسية ومتطلبات ومراجع قصص نجاح ومعدل احتياج السوق المحلي للتخصص والمخرجات وفرص لعمل المتوقعة لكل تخصص .

2. الجامعات :

يوفر هذا القسم من المنصة المعلومات الشاملة حول الجامعات والكليات المحلية بدءاً من كلياتها وأقسامها، والنظام المالي والأكاديمي للجامعة، مروراً بالخدمات العامة التي تقدمها كل جامعة والمنح والاعفاءات والأنظمة وانظمة والقوانين انتهاءً بالمدينة الجمعية كمرافق ومباني .

3. المنح :

يوفر هذا القسم من المنصة المعلومات الشاملة حول المنح الدراسية المتوفرة للطلاب سواء على الصعيد الداخلي المحلي أو الخارجي ، والمنح المقدمة من المؤسسات .

4. الاختبارات الشخصية :

يوفر هذا القسم من المنصة عدة اختبارات شخصية للقدرات والتناسب العام ؛ لمساعدة الطالب في تحديد ميوله للاختيار التخصص المناسب له وفقاً لذلك وأيضاً وفقاً لمعدله وتخصصه الثانوي وقدراته المادية .

5. الحياة الجامعية :

يوفر هذا القسم من المنصة المعلومات الشاملة حول تفاصيل المرحلة الجامعية كحياة ونظام جديد مختلف عن الحياة والنظام المدرسي، الذي سيساعد الطالب على فهم احتياجات الحياة الجامعية والنظام التعليمي الجامعي ، وكل ما يجب على الطالب التعرف عليه للمُضي قدماً في هذه المرحلة دون تعثرات وعقبات .

6. الدورات التدريبية :

يوفر هذا القسم من المنصة مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية في مختلف المواضيع والمجالات أو حتى المساقات الجامعية في التخصصات المختلفة .