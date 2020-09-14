اثيوبيا تؤكد التزامها بالعمل مع حكومة السودان لمواجهة الفيضانات المدمرة

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، أن بلاده ملتزمة بالعمل مع حكومة السودان لضمان أن لا تتكرر مثل هذه الفيضانات المدمرة مستقبلا.

وأعرب أحمد عن تضامن أديس ابابا مع السودان، عقب تعرض الأخيرة إلى فيضانات وسيول عارمة ضربت 16 ولاية، خلفت وراءها مئات القتلى وتدمير آلاف البيوت وتشريد الملايين.

يشار إلى أن عدد ضحايا سيول السودان ارتفع إلى 106 قتيل، منذ بداية موسم الامطار الخريفية، في يونيو الماضي.

وقالت وزارة الداخلية السودانية، في بيان لها أمس، إن عدد قتلى فيضانات السودان ارتفع إلى 106،

في حين ارتفع عدد المنازل التي انهارت بالكامل جراء الفيضانات والسيول إلى نحو 28250 منزلا، فيما لحقت أضرار جزئية بقرابة 44 ألف منزل، وفق وزارة الداخلية السودانية، أمس.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، باعتبارها منطقة كوارث طبيعية، وفق الجزيرة نت.

وقرر المجلس السوداني، اعتبار السودان "منطقة كوارث طبيعية"، كما تم "تشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف هذا العام".

وزارة المياه والري السودانية أعلنت سابقًا، أن منسوب مياه النيل الأزرق ارتفع إلى 17.58 مترا (57 قدما)، وهو لم تشهده البلاد منذ عام 1902.

وجاء الفیضان رغم بدء إثیوبیا في ملء خزان سد النھضة على النیل الأزرق في یولیو تموز. ومن المتوقع أن یساعد سد النھضة السودان في السیطرة على الفیضانات في المستقبل.