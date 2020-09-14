اغلاق مدرستي في سلفيت ومبنى تابع لبلدية نابلس بسبب "كورونا"

قرر محافظ سلفيت عبدالله كميل، اليوم الاثنين، إغلاق مدرستي في المحافظة، بعد اكتشاف حالات جديدة لمعلمة ومعلم مصابة بفيروس كورونا المستجد.

واعلن كميل، إغلاق مدرستي الأمل الخاصة في سلفيت، ومدرسة ذكور سلفيت الثانوية، بسبب "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس في محافظة سلفيت، ليرفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 98 حالة.

وفي غضون ذلك، أعلنت بلدية نابلس، اليوم، إغلاق مبناها ليوم غد، عقب اكتشاف إصابة بالفيروس لأحد موظفيها.

ودعت البلدية في بيان لها، جميع المخالطين للموظف المذكور بالتوجه فورًا إلى مركز الفحص، للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اليوم الاثنين، تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة و 788 إصابة في الضفة المحتلة وغزة والقدس .

وقالت وزيرة الصحة ان أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة (85 عاما) من مخيم بلاطة، ومواطن (106 أعوام) من بيت فوريك بمحافظة نابلس، ومواطن (93 عاما) من دورا جنوب الخليل، ومواطن (88 عاما) من قلقيلية، ومواطن (65 عاما) من رأس كركر بمحافظة رام الله والبيرة.

وبينت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.