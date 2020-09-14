طريقة عمل الملوخية الناشفة الحجازية في مطبخ البيت

طريقة عمل الملوخية الناشفة الحجازية إذ تميزت الملوخية الحجازية بطعمها اللذيذ وسهولة صناعتها في البيت في أقل من ساعة واحدة، كما واستطاعت الوجبة الشعبية أن تغزو كافة المطابخ في السعودية ودول عربية أخرى، لذا قررنا في هذه المقالة الرائعة وضع ابزر خطواتها.

وتصدرت عملية البحث عن طريقة عمل الملوخية الحجازية مواقع الانترنت بما فيها جوجل الشهير، بعد أن اثبتت الاكلة جودتها في الاكل في طعمها اللذيذ والشهي بالإضافة إلى رائحتها النافذة، إلى حد مقارنتها مع الوجبات الشعبية الأخرى.

وكالة فلسطين اليوم وضعت لحضراتكم في هذه المقالة طريقة عمل الملوخية الحجازية ، وأبزر مكوناتها، إذ يترتب على الصانع متابعة الخطوات وتطبيقها كما جاء هنا، حتى تتمكنوا من تناول وجبة الملوخية بجودة عالية.

وتعد الملوخية الناشفة الحجازية من أفضل الوجبات على موائد الطعام لجميع الفئات العمرية، بما فيها كبار السن والصغار لسهولة مضغها وبلعها وهضمها في المعدة، وهي مشبعة.

مكونات الملوخية الناشفة الحجازية (مقادير):

2 كوب ملوخية جاقة

ملح

فلفل أسود

زنجبيل

قطع لحم سمن

ثوم مفروم

كزبرة خضراء ناعمة

كمون

طريقة عمل الملوخية الناشفة الحجازية :

أولاً: بدايًا في الخطوة الاولي، على صانع الملوخية أنه بعد تجفيف أوراق الملوخية وطحنها جيدا، حتى الحصول على ملمس ناعم ومتماسك، تقومين بسلق قطع اللحم في ماء مغلي مع أوراق اللورا والملح والفلفل الأسود، ثم اسلق اللحم، وقم بوضع ملعقة كبيرة من السمن في مقلاة عميقة، واضف لها الملوخية الجافة، ثم قلبها جيدًا.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الأولى، اضف ملعقتين كبيرتين من الثوم المفروم، مع الفلفل الأسود والكزبرة الخضراء والزنجبيل والكمون، ثم قلب كل المكونات جيدا.

ثالثًا: وبعدها اضف شوربة اللحم (مرق اللحم) إلى مزيج الملوخية تدريجيا، مع إضافة القليل من الماء، ثم اتركها تغلي قليلا على النار.

رابعًا: في الخطوة الأخيرة، اضف قطع اللحم إلى الملوخية، ثم اتركها تغلي مع الملوخية قليلا حتي يمتزج المذاق، وتصبح بعدها الملوخية جاهزة للتناول.

وفي نهاية المقالة تتمنى لكم وكالة فلسطين اليوم طعامًا هنيئًا وصحة عافية على قلوبكم.