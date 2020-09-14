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صحة الاحتلال تعلن تسجيل 3167 اصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:00 - 14 سبتمبر 2020
فيروس كورونا في اسرائيل فيروس كورونا في اسرائيل
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال، اليوم الاثنين، تسجيل 3,167 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

و وفقاً للوزارة، فبهذا الرقم ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 156,596 إصابة، مشيرةً إلى أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 40,347 مصابًا.

وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات 519 حالة خطيرة منها 144 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفةً أن 201 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 115,122 شخصًا للشفاء.

وأشارت إلى أن 1,056 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 39,291 مصابًا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، فرض إغلاق تام لمدة ثلاثة أسابيع لاحتواء موجة تفش ثانية لفيروس كورونا.

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