اتصالات مع (الأونروا) بشأن تجمع النفايات في مخيم الشاطئ

أكد رئيس لجنة الطوارئ في بلدية غزة م. عبد الرحيم أبو القنبز، اليوم السبت، أن اللجنة تواصت مع المسؤولين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حول شكاوى المواطنين بشأن تجمع النفايات الصلبة بمخيم الشاطئ باعتبارها مسؤولة عنه.

وأوضح أبو القنبز في حديث لإذاعة صوت الأقصى، أنه حتى اللحظة لم نتلقى أي استجابة لتنفيذ مهمتها بترحيل القمامة من الشوارع والأزقة.

وبيّن أن طواقم بلديات محافظي غزة والشمال تقوم يومياً بجمع النفايات الصلبة وترحيلها لمكب حجر الديك وسط قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بلدية غزة ترحل يومياً قرابة 550 طن من النفايات الصلبة لمكب حجر الديك ومعالجتها بالطريقة الصحية.

وذكر أن بلديته وضعت برتوكول ونظام خاص لجمع النفايات الصلبة الخاصة بمراكز الحجر الصحي والبنايات السكينة التي بها حجر والبالغة نحو 65 منزلاً من خلال مرور الطواقم عليها يومياً والعمل على جمع النفايات وترحيلها بطريقة أمنة.

وأضاف أن الجهد المضاف على البلديات في ظل الجائحة كلفها مبالغ طائلة.

وناشد أبو القنبز، حكومة غزة بمساعدتها في تغطية المصاريف التشغيلية للتخفيف من الأزمة والتمكن من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين.