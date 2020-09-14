وفود "اسرائيل" و الامارات و البحرين تصل الى واشنطن للتوقيع على اتفاقية الطبيع

ذكرت مصادر عبرية اليوم الاثنين أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له، وصلوا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتوقيع اتفاق "التطبيع" مع الإمارات والبحرين.

و أفادت المصادر نقلا عن وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والوفد المرافق له، وصلوا أيضًا إلى واشنطن مساء أمس الأحد، للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات واسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

ويستضيف البيت الأبيض يوم الثلاثاء مراسم توقيع اتفاقيتي التطبيع بين الإمارات والبحرين من جانب مع "إسرائيل" من جانب آخر، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 آب/ أغسطس الماضي.

ومن جانبها، ذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) مساء الأحد أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة في التوقيع على "معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل".

وقالت الوكالة إن الوفد يضم مسؤولين كبار من بينهم وزيرا الاقتصاد والصناعة وسفيرا الإمارات لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة.