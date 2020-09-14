قوات الاحتلال تقرر هدم مسجد في مدينة القدس المحتلة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الااثنين، هدم مسجد في مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن سلطات الاحتلال قررت هدم مسجد "القعقاع" في بلدة سلوان بالقدس.

وكان عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه، قد قال تصريح سابق: إنّ "قوات الاحتلال سلمت أهالي البلدة إخطاراً بهدم المسجد المكون من طابقين، وأعلمت الجميع بأن القرار إداري؛ أي سريع التنفيذ".

ولفت أبو تايه إلى أنّ

ويقع سجد القعقاع بحي عين اللوزة مكون من طابقين بمساحة 110 متر مربع، بني الطابق الأول قبل 8 سنوات في حين بني الطابق الثاني قبل قرابة العامين، وفق أبو تايه.

وأشار إلى ان المسجد يخدم ما لا يقل عن 7 آلاف نسمة، وبني بمساهمة أهل الخير من أبناء البلدة.