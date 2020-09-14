حتى دور العبادة لم تسلم.. جيش الاحتلال يقرر هدم مسجدٍ شرق القدس

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، هدم مسجد في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، شرق القدس المحتلة، بدعوى البناء غير المرخص.

وألصقت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، أمرا بالهدم على مسجد "القعقاع بن عمرو"، والمكون من طابقين أقيم في العام 2012 بمساحة 110 أمتار مربعة، ويؤدي المئات الصلاة فيه، يوميا.

وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت أمرا بهدم المسجد في العام 2015، لكنها لم تنفذ القرار.

واستولى مستوطنون إسرائيليون في السنوات الماضية، على عشرات المنازل في بلدة سلوان.

وتقول منظمة "إلعاد" الاستيطانية الإسرائيلية، إنها تريد تحويل بلدة سلوان إلى منطقة يهودية تُطلق عليها اسم "مدينة داود".

وصعّدت السلطات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، من عمليات هدم المنازل الفلسطينية، وخاصة في بلدة سلوان.