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البطنيجي: تم حجر عناصر من الشرطة بعد التأكد من اصابتهم بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:34 - 14 سبتمبر 2020
فيروس كورونا في غزة فيروس كورونا في غزة
تقارير
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كشف المتحدث باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي، اليوم الاثنين، أنه تم حجر عناصر من أفراد الشرطة داخل أحد مدراس المخصصة للحجر بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا وظهور نتائج الفحص إيجابية".

و قال البطنيجي في تصريح له إن تخفيف الإجراءات الوقائية لا يعني بالطلق رفع حظر التجول كاملاً وعلى الجميع الالتزام وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

ودعا أبناء شعبنا الي الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والانصياع لأوامر الشرطة حتى نتمكن من السيطرة على الوباء ومنع تفشيه.

 وأكد أن هناك توقيف لعدد من الأشخاص المخالفين لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية وندعو المواطنين لمزيد من الوعي وعدم الاستهتار.

وأضاف: "العقبة الكبرى التي تواجهنا هي وجود أناس لا زالوا يستهترون بالحالة الوبائية وخروجهم للشوارع دون أي مبرر وهذا أمر خطير".

وأوضح البطنيجي أن جهاز الشرطة يستقبل يومياً عشرات المكالمات الهاتفية من المواطنين للتنسيق لهم بالتنقل بين المحافظات حسب الحاجة والضرورة لذلك.

 

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