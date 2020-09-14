البطنيجي: توقيف عدد من المواطنين المخالفين للإجراءات الوقائية

أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي اليوم الأحد، أن تخفيف الإجراءات الوقائية لا يعني بالمطلق رفع حظر التجوال كاملاً، داعياً الجميع للالتزام وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وأوضح العقيد البطنيجي في تصريحات صحفية أن الجهات المختصة أوقفت عدداً من الأشخاص المخالفين لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية، داعياً المواطنين لمزيد من الوعي وعدم الاستهتار.

ودعا أبناء شعبنا إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والانصياع لأوامر الشرطة حتى نتمكن من السيطرة على الوباء ومنع تفشيه.

وذكر أن العقبة الكبرى التي تواجه الجهات المسؤولة هي وجود أناس لا زالوا يستهترون بالحالة الوبائية وخروجهم للشوارع دون أي مبرر وهذا أمر خطير.

وأشار إلى أن جهاز الشرطة يستقبل يومياً عشرات المكالمات الهاتفية من المواطنين للتنسيق لهم بالتنقل بين المحافظات حسب الحاجة والضرورة لذلك.