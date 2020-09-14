وزيرة الصحة: تسجيل 5 وفيات بـ"كورونا" و788 إصابة جديدة في القدس ورام الله وغزة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اليوم الاثنين 14/8/2020 عن تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة و 788 إصابة في الضفة المحتلة وغزة والقدس .

وقالت وزيرة الصحة ان أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة (85 عاما) من مخيم بلاطة، ومواطن (106 أعوام) من بيت فوريك بمحافظة نابلس، ومواطن (93 عاما) من دورا جنوب الخليل، ومواطن (88 عاما) من قلقيلية، ومواطن (65 عاما) من رأس كركر بمحافظة رام الله والبيرة.

وبينت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (164)، محافظة نابلس (37)، محافظة بيت لحم (58)، محافظة قلقيلية (26)، محافظة رام الله والبيرة (122)، جنين (87)، أريحا والأغوار (26)، طوباس (9)، سلفيت (1)، طولكرم (44)، قطاع غزة (108)، ضواحي القدس (106).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (8)، محافظة الخليل (632)، محافظة طولكرم (9)، محافظة نابلس (44)، محافظة سلفيت (21)، محافظة رام الله والبيرة (583)، قطاع غزة (27).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.