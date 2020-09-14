الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة فلكية فريدة

تشهد سماء مكة، الإثنين، ظاهرة مميزة تتمثل في تعامد القمر على الكعبة.

وأشارت الجمعية الفلكية في جدة، الأحد، في منشور عبر موقع "فيس بوك"، أن سماء مكة ستشهد "التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة هذه السنة"، بعد ساعات من شروق شمس، الإثنين، أي 14 سبتمبر/أيلول من هذا العام.

وأضاف المنشور: "سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطاً خط زوالها (التعامد) عند الساعة 09:33:54 صباحاً ( 06:33:54 صباحاً بتوقيت جرينتش)".

وإلى جانب ذلك، سيكون القمر على ارتفاع 89.58.40 درجة، وقرصه مضاءً بنسبة 13.7% بنور الشمس، وستكون الزاوية التي تفصله عن الشمس 43 درجة، وعلى مسافة 373.958 كيلومتر، وفقاً لما كتبته الجمعية.

وعملياً، تُستخدم هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بشكل بسيط، إذ "يشير اتجاه القمر، بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد، إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية".

وقبل شروق الشمس ببضعة ساعات، يشهد، الإثنين أيضا، وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة، الذي يُعد رمز الحب والجمال، بالأفق الشرقي، وذلك في "ظاهرة رائعة مشاهدة بالعين المجردة"، وفقاً للجمعية.