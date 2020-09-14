شروط "اسرائيل" الغير مقبولة لعودة المقاصة وإجراءات كورونا على طاولة حكومة اشتية

أكد محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء بحكومة رام الله اليوم الاثنين 14/9/2020 ، ان مجلس الوزراء يناقش اليوم الوضع المالي حيث ما زالت "اسرائيل" تشترط علينا شروطا غير مقبولة مقابل المقاصة رغم بعض التدخلات الدولية.

وشدد اشتية قبيل جلسة الحكومة الاسبوعية ان الحكومة تراقب حتى نهاية الأسبوع إلتزام المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" ، مهدداً بالعودة لإجراءات لا يريدها أحد لكن قد نضطر إليها إن لم تلتزم المواطنون .

وأوضح ان لجنة الطوارئ تجتمع هذا الأسبوع لمراجعة الأمر برمته ان الإصابات بكورونا في ازدياد، مستمرون في إيقاع المخالفات على المخالفين.

وقال اشتية انه بعد عام على بدء العمل في عنقود قلقيلة فهناك زيادة كمية مياه الري أكثر من 350 ألف متر مكعب، استصلاح أكثر من 2000 دونم وافتتاح 103 كيلو متر من الطرق الزراعية، وزراعة أكثر من 44 ألف شجرة مثمرة، استفاد من هذا نحو 9 آلاف مواطن، وخلقنا 500 فرصة عمل دائمة و22 ألف فرصة عمل مؤقتة

وأكد اشتية ان مجلس الوزراء يدرس التوصية للرئيس بتصويب علاقة فلسطين بالجامعة العربية التي تقف صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها والتي لم ينفذ منها شيء أصلا، والتي أصبحت رمزا للعجز العربي.