اشتيه : مجلس الوزراء يدرس التوصية للرئيس بتصويب علاقة فلسطين بالجامعة العربية

أكد محمد اشتيه رئيس مجلس الوزراء بحكومة رام الله اليوم الاثنين 14/9/2020 ان مجلس الوزراء يدرس التوصية للرئيس بتصويب علاقة فلسطين بالجامعة العربية التي تقف صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها والتي لم ينفذ منها شيء أصلا، والتي أصبحت رمزا للعجز العربي.

وقال اشتيه خلال جلسة الحكومة الاسبوعية ان فلسطين تشهد يوما أسود في تاريخ الأمة العربية وهزيمة لمؤسسة الجامعة العربية، التي لم تعد جامعة بل مفرقة ، وسيضاف إلى رزنامة الألم الفلسطيني وسجل الانكسارات العربية.

وبين اشتيه ان تهافت التهافت العربي نحو دولة الاحتلال المبتدأ بالأمارات ثم البحرين بتوقيع اتفاق استسلام عربي لصفقة القرن بعد أن أحبطت فلسطين الشق الرئيسي من هذه الصفقة، لتجد نفسها تصارع وظهرها مكشوف

وأكد على دعم الحكومة كل جهد نحو المصالحة الوطنية الشاملة التي يجب أن يكون مدخلها الأول هو الانتخابات العامة من أجل تمتين جبهتنا الداخلية وإعادة الاشعاع الديمقراطي إلى حياتنا اليومية وبث الروح في الحياة البرلمانية