قافلة مساعدات أردنية تصل قطاع غزة

وصلت صباح اليوم الاثنين، قافلة من المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وتضم القافلة 9 شاحنات محملة بمساعدات طبية مختلفة، إلى جانب طاقم كون من 80 شخصًا ما بين أطباء وممرضين وغيرهم، إلى جانب 11 مركبة خاصة بتلك الطواقم.

ويصل إلى القطاع من فترة إلى أخرى طواقم طبية أردنية، في حين تغادر أخرى إلى عمان.

ويتواجد المستشفى الميداني الأردني في غزة، منذ عام 2009، عقب شن الاحتلال الإسرائيلي حربه الأولى على القطاع.

ويقدم المستشفى الخدمات المختلفة للفلسطينيين في ظل الأوضاع الصحية الصعبة في القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي منذ عام 2006.