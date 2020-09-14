وسط غضب بحريني.. وزير بحريني يبحث مع الحكومة الإسرائيلية تطوير التبادل التجاري

بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين زايد بن راشد الزياني مع وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال اوفير اكونيس سبل تطوير التبادل التجاري بين الطرفين، يأتي ذلك في اعقاب الإعلان عن تطبيق العلاقات بين الطرفين، وسط غضب شعبي بحريني.

وبحث الطرفان التعاون بينهما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، مع إشاراتهما أن المنطقة مقبلة على طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية، على حد وصفهما.

وأعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يشار إلى ان البحرين شهدت مسيرات حاشدة منددة باتفاق التطبيع الذي وصفوه باتفاق العار، كونه يتجاوز الحقوق والثوابت الفلسطينية والعربية والإسلامية، معتبرين الاتفاق بأنها "طعنة في ظهر القضية".