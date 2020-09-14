نتنياهو: اتفاق التطبيع مع الامارات والبحرين سيضخ مليارات الدولارات لـ"إسرائيل"

قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنّ “اتفاقيتي السلام التي سيوقعهما مع الإمارات والبحرين في واشنطن ستضخان المليارات إلى اقتصاد إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو على متن طائرته المتوجهة إلى واشنطن :“هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي وستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة”.

ومساء الأحد، تظاهر عشرات الإسرائيليين عند مدخل مطار “بن غوريون” في تل أبيب، احتجاجا على سفر نتنياهو، تزامنا مع مصادقة الحكومة على إغلاق كامل لمدة 3 أسابيع اعتبارا من الجمعة المقبل، في إطار مجابهة تفشي كورونا.

