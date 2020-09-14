خطة "إسرائيلية" جديدة لبناء 980 وحدة استيطانية جديدة في بيت لحم

صادقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" على بناء 980 وحدة استيطانية جديدة في منطقة حي الزيتون جنوب مدينة بيت لحم.

قال حسن بريجية مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم إن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة وزيادة التوسع الاستيطاني ليشمل مناطق فلسطينية واسعة خلال الأشهر المقبل.

هذا و حذّر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الشهر الماضي"، من مخطط استيطاني إسرائيلي جديد لبناء 1000 وحدة استيطانية شرق القدس ضمن مشروع "القدس الكبرى" الاستيطاني.

ويتضمن المشروع بناء وحدات استيطانية في قرى الطور عناتا العيزرية وأبو ديس في المنطقة المسماة (E1).

ورأى المكتب في تقرير له أن من شأن المشروع حال تنفيذه أن يغلق منطقة شرق القدس بالكامل، بحيث تحرم المناطق الفلسطينية أي إمكانية توسع مستقبلية باتجاه الشرق.

وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني سيؤدي إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، مع المستوطنات داخل حدود بلدية "موشيه ليئون"، ويحوّل القرى الفلسطينية في هذه المنطقة إلى معازل محاصرة.