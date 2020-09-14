القيادي المصري: عرض الجزيرة يؤكد أن المقاومة ولية الدم تضنع معادلات المستحيل

أكد القيـادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشـير المصـري اليوم الاثنين 14/9/2020، أن ما عرضته قناة الجزيرة، يؤكد أن المقاومة ولية الدم تصنع معادلات المتسحيل وتخلق ابداعات من خلال تراكم القوة.

وقال المصري في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية:"إن ما كشفت عنه قناة الجزيرة يُجسد مرحلة جهادية قوامها أن المقاومة تحاصر حصار، وتصنع معادلات المستحيل، وتخلق ابداعات من خلال تراكم القوة".

وأوضح المصري أن ما تم عرضه يأتي في ظل هرولة بعض الأطراف العربية من خلال أنظمتها للتطبيع مع العدو الصهيوني وإقامة تحالفات معها.

وأردف ، أن عرض الجزيرة يؤكد على أن المقاومة ولية الدم وتقف على الثغور المتقدمة .

وكان برنامج "ما خفي أعظم" الذي يبث على قناة الجزيرة قد كشف النقاب عن قدرة المقاومة على استغلال كل ما يقع تحت يديها من إمكانيات في إطار تطوير منظومتها الصاروخية، إذ أظهر التحقيق عثور المقاومة على سفينتين حربيتين بريطانيتين تعودان إلى الحرب العالمية الثانية أمام شواطئ دير البلح، والاستفادة من الذخائر التي كانت داخل تلك السفن.