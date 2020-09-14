حوار هادئ يجري مع السعودية وفقا لوثيقة "إسرائيلية"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين 14/9/2020، عن وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، تناولت إمكانيات التعاون بين إسرائيل ودول خليجية بعد توقيع اتفاقيات معها. وذكرت الوثيقة البحرين إلى جانب السعودية وعُمان، وأن هذه الدول الثلاث "تجري حوارا بشكل هادئ مع إسرائيل انطلاقا من مصالح سياسية، أمنية واقتصادية مشتركة".

وأضافت الوثيقة أن ذلك يأتي "كجزء من اتجاهات التغيير في المنطقة ومن خلال توجه جديد يفصل العلاقة التقليدية بين قضية التطبيع والقضية الفلسطينية".

وتطرقت الوثيقة إلى البحرين، وأشارت إلى أن اقتصادها تضرر في العقد الأخير، ولذلك فإنها "تحاول الانتعاش من هذا الوضع بواسطة إصلاحات، تشمل بين أمور أخرى رؤية تحول البحرين إلى مركز نشاط تجاري لشركات ستارت أب تكنولوجية، مع التشديد على مجال البنوك والمال".

وتابعت الوثيقة الإسرائيلية أن "هذا الاتجاه يشكل مدخلا لاندماج تجاري للشركات الإسرائيلية"، وأن البحرين "التي تشتري منظومات أسلحة متطورة، في السنوات الأخيرة، يمكن أن تهتم بالتكنولوجيا الأمنية الإسرائيلية"، إلى جانب مجالات أخرى، بينها الطاقة والزراعة والمياه والبيئة.