المرزوقي يتوقع موجة ثالثة من الربيع العربي واسقاط اتفاقيات التطبيع

توقع الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، أن يشهد العالم العربي موجة ثالثة من الربيع العربي، مشيراً إلى أن الشعوب العربية ستُسقط اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الأنظمة التي وصفها بالمستبدة مع "إسرائيل".

وأوضح المرزقوي خلال حوارية أقامها القطاع الشبابي لحزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني، ما جرى من موجة ثانية من الربيع العربي في كل من السودان والعراق ولبنان بعد سنوات من الموجة الأولى للربيع العربي في ظل استمرار ذات المسببات التي أدت لانطلاق الثورات العربية في المنطقة خاصة في ظل استمرار الفساد والاستبداد والقمع والفقر وعدم مبادرة الأنظمة المستبدة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتصالح مع شعوبها".

وأكد المرزوقي أن ما يجري من اتفاقيات للتطبيع هو بين الأنظمة العربية المستبدة والمشروع الإسرائيلي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة “لن تنجح في محاولات فرض هذا التطبيع على الشعوب التي ترفض اتفاقيات الاستسلام وأي علاقات مع الاحتلال الصهيوني”.

ومن جهة أخرى، أشار المرزوقي إلى أن ما تواجهه تونس من حالة عدم استقرار الحكومات وسرعة تغييرها، سببه قانون الانتخابات “الذي كان يهدف للتضييق على القوى والأحزاب المؤيدة للثورة وإعاقة استقرار العملية الديمقراطية”، مؤكداً أن دول الثورة المضادة ستواصل ضرب الديمقراطيات في الدول العربية والتصدي لها بمختلف الوسائل.

وكان المرزوقي توقع، في حوار سابق مع “القدس العربي” حدوث موجات جديدة من الربيع العربي، مشيرا إلى أنها ستتجاوز الجزائر والسودان (الموجة الثانية) لتطال دولا أخرى كالسعودية وغيرها، في ظل تواصل الوضع القائم في العالم العربي.