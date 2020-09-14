شابة سعودية تسيء للقرآن الكريم النبي محمد!!

أثارت شابة سعودية غضب العديد من مستخدمي موقع تويتر في المملكة، بعدما نشرت تغريدة مسيئة للرسول محمد والقرآن الكريم.

ونشرت أمل بنت نورة الأسمري مقطع فيديو عبرت فيه عن معارضتها لغلق المحلات التجارية أثناء الصلاة، وأضافت أنها توقعت إلغاء هذا القرار مع حلول 2020 لما فيه من معاناة مستمرة وتعطيل للمصالح لأكثر من أربع ساعات يوميا، وأرفقت المنشور بهاشتاغ #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاة.

ووجّه العديد من المغردين انتقادات شديدة للأسمري، وقال أحدهم: “القرآن والسنة منعوا البيع وقت الصلاة وإنتي معترضة”.

وردت أمل الأسمري على المغرد بالقول: “مين قلك إني مؤمنة بقرآنك اللي يحرض على القتل والتعدد ويحرض على ضرب النساء ولا رسول إلي اغتصب صفية وقتل أبوها وأخوها وزوجها في يوم واحد”.

وفجر تعليق أمل الأسمري ردودا غاضبة من السعوديين مطالبين بمحاسبتها عبر هاشتاغ #أمل_الأسمري_تسب_الرسول.