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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 14/9/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:51 - 14 سبتمبر 2020
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تقارير
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تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 14/9/2020 ، استقراراً وخاصة في ظل تذبذب اسعار العملات .

وجاءت اسعار الذهب  في فلسطين اليوم الاثنين 14/9/2020 على النحو التالي :

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 216.71 شيكل $62.65

سعر الذهب عيار 22  198.66 شيكل $57.43

اسعار الذهب عيار 21 189.63 شيكل $54.82

اسعار الذهب عيار 18 162.54 شيكل $46.99

سعر الذهب عيار 14  126.42 شيكل $36.54

سعر الذهب عيار 12  108.36 شيكل $31.32

اسعار أوقية الذهب     6,740 شيكل  $1,948

اسعار جنيه الذهب      1,517 شيكل  $438.53

اسعار كيلو الذهب      216,713 شيكل       $62,646

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

13 سبتمبر     215.91       188.93       161.94       125.95       107.96

12 سبتمبر     215.87       188.89       161.90       125.92       107.93

11 سبتمبر     216.10       189.09       162.08       126.06       108.05

10 سبتمبر     213.54       186.85       160.16       124.56       106.77

9 سبتمبر      213.00       186.38       159.75       124.25       106.50

8 سبتمبر      210.91       184.55       158.19       123.03       105.46

7 سبتمبر      209.62       183.42       157.22       122.28       104.81

6 سبتمبر      209.95       183.71       157.46       122.47       104.97

5 سبتمبر      209.93       183.69       157.45       122.46       104.97

4 سبتمبر      210.09       183.84       157.57       122.56       105.05

 

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