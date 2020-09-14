أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 14/9/2020

تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 14/9/2020 ، استقراراً وخاصة في ظل تذبذب اسعار العملات .
وجاءت اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 14/9/2020 على النحو التالي :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 216.71 شيكل $62.65
سعر الذهب عيار 22 198.66 شيكل $57.43
اسعار الذهب عيار 21 189.63 شيكل $54.82
اسعار الذهب عيار 18 162.54 شيكل $46.99
سعر الذهب عيار 14 126.42 شيكل $36.54
سعر الذهب عيار 12 108.36 شيكل $31.32
اسعار أوقية الذهب 6,740 شيكل $1,948
اسعار جنيه الذهب 1,517 شيكل $438.53
اسعار كيلو الذهب 216,713 شيكل $62,646
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
13 سبتمبر 215.91 188.93 161.94 125.95 107.96
12 سبتمبر 215.87 188.89 161.90 125.92 107.93
11 سبتمبر 216.10 189.09 162.08 126.06 108.05
10 سبتمبر 213.54 186.85 160.16 124.56 106.77
9 سبتمبر 213.00 186.38 159.75 124.25 106.50
8 سبتمبر 210.91 184.55 158.19 123.03 105.46
7 سبتمبر 209.62 183.42 157.22 122.28 104.81
6 سبتمبر 209.95 183.71 157.46 122.47 104.97
5 سبتمبر 209.93 183.69 157.45 122.46 104.97
4 سبتمبر 210.09 183.84 157.57 122.56 105.05