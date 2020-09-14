زراعة غزة تعلن موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم الاثنين 14/9/2020، عن موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للموسم الزراعي 2020_2021 في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة "، مشيرة إلى قرار أصدره وكيل الوزارة د. إبراهيم القدرة بالخصوص، بعد الرجوع الى تقارير الإدارات الفنية المختصة.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أن موسم قطف محصول الزيتون لهذا الموسم يبدأ يوم الأربعاء الموافق 7/10/2020، لافتة إلى أنه يفضل تأخير موعد قطف محصول الزيتون خاصة الأصناف المروية والصنف النبالي المحسن إلى الأول من نوفمبر للحصول علي أفضل زيت كما ونوعا.

وأشارت الوزارة في قرارها، إلى أنه يبداً تشغيل المعاصر في المحافظات الجنوبية مع بداية قطف المحصول 7/10/2020 وبعد إتمام الشروط الفنية اللازمة، مشددة علي أصحاب المعاصر إتخاذ التدابير الصحية وإجراءات السلامة العامة حسب بروتوكول وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تشغيل المعاصر بإشراف اللجان المكلفة من وزراة الزراعة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الصحة، منوهة إلى أهمية تعميم هذا الإعلان على المعاصر والبلديات والمجالس القروية والجمعيات الزراعية في كافة المحافظات الجنوبية.

وذكرت وزراة الزراعة في السياق، بأنها وضعت خطة عمل خاصة بموسم الزيتون في ظل انتشار كوفيد 19. وترتكز الخطه على ثلاث نقاط اساسيه وهي: اولا تأمين وتسهيل وصول المزارعين الى أراضيهم لقطف محصول الزيتون، ثانيا تسهيل نقل المحصول الى المعاصر، وثالثا تسهيل عمل المعاصر وفق الشروط والمعاملات المتبعة داخل المعاصر، وذلك كله مع الأخذ باجراءات السلامة والأمن الخاصه بكوفيد 19.