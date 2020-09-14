لليوم الثاني على التوالي ..صرف الـ100 دولار لـ70 الف اسرة من متضرري كورونا

تتواصل لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين 14/9/2020 ، صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة لمساعدة متضرري كورونا والتي تصرف من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للشعب الفلسطيني، للتخفيف من الأزمات الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة في ظل تفشي فيروس كورونا.

خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اجرى بالأمس جولة في مراكز توزيع المساعدات النقدية المقدمة للأسر المستورة والمتعففة في القطاع .

وتفقد الحردان سير عملية صرف منحة المساعدات النقدية لـ70 ألف أسرة في غزة، تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، وبواقع 100 دولار أمريكي لكل أسرة.