نقل الأسيرين أبو شادوف وغوادرة إلى تحقيق الجلمة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى مساء امس الأحد، أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت الأسيرين إسماعيل إبراهيم مصطفى أبو شادوف ويعقوب محمود أحمد قادري (غوادرة) من سجن جلبوع إلى مركز تحقيق الجلمة بشكل تعسفي ودون إبداء الأسباب.

ويعتبر الأسيران أبو شادوف وغوادرة من أبرز كوادر حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد إسماعيل أبو شادوف من مواليد 20/02/1983م واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 04/01/2004م وأصدرت المحكمة الإسرائيلية حكماً بحقه بالسجن 28 عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وتشكيل خلايا عسكرية والمشاركة بعمليات ضد قوات الاحتلال، وهو شقيق نضال أبو شادوف الذي نفذ العملية في تجمع لجنود الاحتلال والمستوطنين بالقرب من محطة قطار في منطقة بنيامينا.

أما الأسير يعقوب غوادرة ولد بتاريخ 22/12/1972م، وهو من بلدة بير الباشا بمحافظة جنين شمال الضفة، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد (مرتين) بالإضافة إلى (35 سنة) بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات السرايا ضد قوات الاحتلال.