عبد الله بن زايد يصل واشنطن لتوقيع اتفاق العار مع الكيان



وصل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، يوم الأحد، إلى العاصمة الأميركية واشنطن للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، والمقرر يوم الثلاثاء، بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو .

وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن عبد الله بن زايد آل نهيان، يزور الولايات المتحدة نيابة عن رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدعوة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وحل وزير الخارجية الإماراتي في واشنطن على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين في الدولة من أجل المشاركة في توقيع اتفاق العار، يوم الثلاثاء، بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.