توضح من مدير الطب الوقائي بالضفة بشأن السيناريوهات باعتماد تصنيف المناطق

قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية علي عبد ربه، ان اللجنتي الوطنية للوبائيات واللجنة الوطنية لكورونا أوصتا في أعقاب اجتماعهما يوم أمس الأحد لدراسة الحالة الوبائية و السيناريوهات المقترحة، باعتماد تصنيف المناطق حسب درجة الخطورة فيها وانتشار الوباء.

وقال عبد ربه في تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم "صباح اليوم الاثنين14/9/2020 ان الخيارات كلها لا تزال مفتوحة في ظل الانتشار الكبير للوباء في المناطق الفلسطينية، واستمرار عدم الالتزام من المواطنين في التزام بمعايير السلامة و التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن التوصيات التي سترفع للمستوى السياسي هو اعتماد تصنيف المناطق حسب درجة الخطورة و الانتشار الوبائي فيها، ضمن ما يعرف بالإشارة الضوئية، ووضعت معايير محددة لتحديد هذه المناطق أسبوعيا بحيث يتم تصنيف جميع التجمعات السكانية ضمن هذا التصنيف. واوضح انه سيتم التعامل مع الحالة الوبائية وفقا لهذا التصنيف، الأكثر خطورة تصنف مناطق حمراء يتم تشديد الإجراءات فيها، والمناطق الصفراء أخف خطورة وبالتالي إجراءات أخف، فيما تكون الحياة طبيعية في المناطق المصنفة خضراء.