الطقس: انخفاض طفيف للحرارة وارتفاعها غدا

قالت دائرة الرصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين 14/9/2020، حار نسبياً في المناطق الجبلية الى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وغدا الثلاثاء15/9/2020، يكون الجو حراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء16/9/2020، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الخميس، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .