القسام يكشِف القوة الصاروخية للمقاومة والكنز الإستراتيجي في بحر غزة

كشف برنامج “ما خفي أعظم” الذي يبث على قناة الجزيرة النقاب عن تفاصيل التحالف الأمني والعسكري بين "إسرائيل" وبعض الدول العربية بشأن الوضع في غزة وتضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية.

وقد تمكّن مقدم البرنامج الزميل تامر المسحال من إجراء لقاءات حصرية تتعلق بكواليس وخفايا الضغوط على فصائل المقاومة في غزة لنزع سلاحها وقطع خطوط دعمها، في ظل موجة التطبيع الجارية في المنطقة وتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وحصل التحقيق على معلومات وصور تعرض لأول مرة حول سلاح المقاومة في غزة وتطويره رغم الحصار المفروض على القطاع منذ 14 عاما.

وأظهر التحقيق قدرة المقاومة على استغلال كل ما يقع تحت يديها من إمكانيات في إطار تطوير منظومتها الصاروخية، إذ أظهر التحقيق عثور المقاومة على سفينتين حربيتين بريطانيتين تعودان إلى الحرب العالمية الثانية أمام شواطئ دير البلح، والاستفادة من الذخائر التي كانت داخل تلك السفن.

كما واظهر التحقيق استفادة المقاومة من شبكة أنابيب المياه التي تركها الاحتلال الإسرائيلي خلفه في المحررات التي خرج منها عام 2004، إلى جانب الاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر في الحروب الإسرائيلية على غزة.













