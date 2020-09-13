تعرف على قرارت الداخلية بشأن تخفيف اجراءات حظر التجوال

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم، تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة، وهي: حي النصر، مخيم الشاطئ، وحي الدرج.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي: "سريان ضوابط وإجراءات الوقاية والسلامة في تلك المناطق، أسوة بباقي المناطق التي تشهد تخفيفاً في محافظات القطاع".

وجاء في البيات: "استمرار منع التحرك في جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجوال، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وتابع البيان: "استمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها باستثناء رجال الأمن، والصحة، والمصالح التجارية الضرورية".

ونوه إلى أن " تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي".

وحظرت الداخلية "خروج الأطفال دون سن الـ 16، والمُسنين من 60 عاماً فما فوق؛ حفاظاً على سلامتهم، إضافة لاستمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات وفق ما أُعلن سابقاً".

وسمحت الداخلية "حركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها، إضافة للسماح لأصحاب الحرف بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام".

وشددت الوزارة على "الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات".