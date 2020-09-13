حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق على اغلاق شامل بسبب تفشي كورونا

صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأغلبية على مقترح وزارة الصحة، بفرض إغلاق شامل هو الثاني منذ أزمة انتشار فيروس كورونا بسبب تفشي المرض في الأيام والأسابيع القليلة الماضية بتسجيل ما يزيد على 3500 إصابة يوميًا.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن الإغلاق سيبدأ الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة المقبل، وسيستمر لمدة 3 أسابيع، على أن يعاد رفعه بعد "عيد العرش" اليهودي في التاسع من أكتوبر/ تشرين أول المقبل، مع إمكانية تمديده في حال كان هناك حاجة.

وتقرر إبقاء المؤسسات التعليمية مفتوحة حتى يوم الخميس المقبل.

وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي "الإغلاق قد يمتد لفترة ما بعد 3 أسابيع، مشيرًا إلى أنه سيسمح للأشخاص بالخروج حتى مسافة 500 متر، وممارسة الرياضة، في حين أنه سيحدد مسار خاص لأداء الصلوات خلال الأعياد ويعلن عنه لاحقًا".

وأشار إلى أنه سيكون مسموح لكل 10 أشخاص في التواجد بمكان مغلق، و20 شخصًا في مناطق مفتوحة، وسيسمح للصيدليات والسوبر ماركت بالعمل بشكل ضمن مخطط معين سيعلن عنه ويحدد لاحقًا.

وبين نتنياهو، أن العمل في القطاع العام سيكون مقلصًا بدون أي استقبال للجمهور، وستقتصر خدمات الجمهور على القطاعات الحيوية.

ولفت إلى أنه اتفق مع وزير المالية يسرائيل كاتس من أجل بلورة خطة حتى يوم الخميس المقبل لتوزيع منح اقتصادية على المتضررين من الأزمة الجديدة.

وبين أن تزايد عدد الإصابات وإمكانية ارتفاعها خلال الأعياد أدى لاتخاذ قرار الإغلاق، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي صعب والطواقم الطبية باتت منهكة بسبب كثرة الإصابات الخطيرة والتي من المتوقع أن تزداد في الفترة المقبلة مع حلول الشتاء، في ظل أزمة الكورونا وإمكانية زيادة عدد المصابين بالانفلونزا الموسمية.

ودعا نتنياهو، الإسرائيليين إلى تفهم هذه الإجراءات، داعيًا إياهم إلى التباعد الجسدي وارتداء الكمامات ومنع التجمهر.

وقال "إن لم نلتزم فالوباء سيضربنا بقوة .. يجب أن نحافظ على هذه القيود وسننتصر حينها على الوباء".