"ما خفي أعظم" يكشف خبايا مؤامرات عربية على صواريخ غزة

من المقرر أن يكشف برنامج "ما خفي أعظم" الذي يبث على قناة الجزيرة مساء اليوم الأحد تفاصيل التحالف الأمني والعسكري بين الكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية، بما في ذلك الموقف من قطاع غزة.

وبحسب برومو الحلقة، فقد تمكن مقدم البرنامج الزميل تامر المسحال من إجراء لقاءات حصرية تتعلق بكواليس الضغوط على فصائل المقاومة في قطاع غزة بخصوص نزع سلاحها خاصة الصواريخ القادرة على ضرب العمق الإسرائيلي وذلك في ظل مرحلة التطبيع وتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المسماه "صفقة القرن".

ويحمل التحقيق عنوان "الصفقة والسلاح" ويبث على شاشة الجزيرة مساء اليوم الأحد عند 22:05 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن بين من قابلهم المسحال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وتمتلك كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صواريخ قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي (تل أبيب)، حيث كانت قصفت في الحرب الأخيرة صيف 2014 هذه المنطقة بمئات الصواريخ.

فيما توعد قادة حركة حماس وكتائب القسام بدك العمق الإسرائيلي بكثافة نيرانية من الصواريخ التي يتم تصنيعها محليا في القطاع المحاصر لم يعهدها الكيان الإسرائيلي في تاريخه.