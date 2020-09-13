الصحة: توقعات بتسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، مساء اليوم الأحد: "إننا الآن في مرحلة الاستجابة، ويتم دراسة الحالة الوبائية لحظة بلحظة".

وأضاف في تصريحات صحفية: أنه إذا كان التقدير يسمح بفتح جزئي في منطقة ما، يتم فتحه أو العكس فإنه يتم الإغلاق، والفحوصات داخل المجتمع لا زال محدودا، وكلما زادت أعداد المسحات المخبرية، سيعطي إشارة أكبر للحالة الوبائية بغزة.

وأشار القدرة إلى أن وزارة الصحة انتقلت بهذه المرحلة، من 1000 فحص مخبري يومي، إلى 2000 فحص مخبري يومي، و"نحتاج إلى تقوية المختبر المركزي لمضاعفة هذا الرقم".



وتابع: "لا زلنا نسجل أعدادا من الإصابات في إطار المتوقع، ومنحنى السيطرة أن يتم تسجيل من 240 إلى 260 حالة يوميا ومعدل تراكمي لـ 2000 حالة".

وشدد على أن الفحوصات داخل المجتمع لا زال محدودا، و"كلما زادت أعداد المسحات المخبرية سيعطي إشارة أكبر للحالة الوبائية بغزة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: نتوقع تسجيل المزيد من الإصابات في قطاع غزة و80% من الإصابات تُسجل من المخالطين.