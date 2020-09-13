السعودية تكشف عن بشرى سارة لكل المشتاقين إلى أداء العمرة

قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، إنه سيسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين حاملي التأشيرات السارية بدخول البلاد، وفقا للإجراءات الصحية.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عربية عن المصدر، أنه سيتم السماح بدخول مواطني دول مجلس التعاون وحاملي التأشيرات اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، كما سيتم رفع كل القيود على دخول المواطنين إلى المملكة أو مغادرتها بعد الأول من نفس الشهر.

وأضافت: أنه سيتم الإعلان عن خطة لإعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا وفق المستجدات.

وقالت السعودية: إنها ستسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين حاملي التأشيرات السارية بدخول البلاد وفقا للإجراءات الصحية، مشيرة إلى أهمية السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وهم: الموظفون الحكوميون - المدنيون والعسكريون - المكلفون بمهمات رسمية.