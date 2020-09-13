خطوات التسجيل و الدخول لمنصة مدرستي بالسعودية

طريقة تسجيل دخول الطلاب والمعلم لـ منصة مدرستي بالسعودية التعليم عن بعد schools.madrasati.sa/1442، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية تعلن عن بداية عام دراسي جديد من خلال منصة مدرستي العلمية وسوف يتم فتح فصول افتراضيه بالمدرسة يتم من خلالها شرح الدروس للطلاب والطالبات عن بعد .

و نقدم لكم في هذا المقال شرحاً عن كيفية الدخول وتسجيل المعلم والطالب للمنصة بطريقة سهلة وميسرة ويجب علي كل معلم متابعة المنصة بشكل دائم لان من خلالها سيجد كل جديد لحظة بلحظة وفي اقل من الثانية .

وبما ان منصة مدرستي تعتبر هي المنصة الافيد والاميز لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية لان المنصة هي الوسيلة الامنه والسهلة والميسرة الان والجميع لابد من التعامل معها

بعد ما أصبحت الوسيلة الأفضل علميا بالمملكة العربية السعودية وحتي يستطيع الجميع طلاب ومعلمون لاستكمال العملية التعليمية عن بعد، ومن خلال هذه المنصة يمكن للمعلم التواصل مع الطالب .

وحرصا من وزارة التعليم علي تعويض ما فات الطلاب من دروس وحرصا علي تفوقهم كانت تلك المنصة التي يجب علي الجميع دعمها ومتابعتها طلاب ومعلمين .

وحتي يستطيع الجميع التعامل مع المنصة بسهولة ويسر وحتي تعم الفائدة علي الجميع، ويمكن للمعلم التسجيل على منصة مدرستي عن طريق الخطوات التالية:

ومن خلال الشرح الذي وضعته المنصة بموقعها ننشر لكم الاتي :

الخطوة الأولى هي الدخول على منصة مدرستي عن طريق رابط المنصة

الضغط على تسجيل الدخول

سيظهر أمامك قائمة بها عدد من الاختيارات اختر منها مايكروسوفت

قم بتسجيل الدخول على موقع مايكروسوفت عن طريق كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمعلم وكلمة المرور الخاصة به

اكتب باقي البيانات المطلوبة داخل الصفحة كاملة والتأكد من صحة البيانات المذكورة

وبذلك يكون المعلم قادر على دخول مدرستي والتعامل مع الأدوات التعليمية ووسائل التعليم الحديثة داخل منصة مدرستي .

خطوات رصد غياب المعلم للطلاب داخل المنصة

تسجيل دخول منصة مدرستي من هنا.

من القائمة الرئيسية يقوم المعلم باختيار ” التقارير والاحصائيات”

اختيار الدرس أو الحصة المطلوب رصد الغياب بها

وعند اختيار الدرس المطلوب رصد الغياب به يظهر للمعلم جميع بيانات الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن الحصة ويقوم المعلم بتبليغ قائد المدرسة لإعلام ولي الأمر عن التأخير أو الغياب .

وبعد الشرح الميسر وبعد نشر كل المعلومات الخاصة بالمدرسة أصبح من السهل التعامل مع المنصة.

واليكم رابط مباشر للدخول علي موقع المنصة والتسجيل به مع خالص أمنياتنا .