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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مجلس القضاء الأعلى بغزة يمدد فترة وقف المدد القانونية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:19 - 13 سبتمبر 2020
مجلس القضاء الاعلى مجلس القضاء الاعلى
تقارير
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قرر المجلس الاعلى للقضاء في قطاع غزة بتمديد فترة وقف المدد القانونية حتى إشعار آخر.

وقال النَّاطق الإعلامي باسم السُّلطة القضائية في غزة إيهاب عرفات، إنَّ المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارًا يسري اعتبارًا من يوم الأحد الموافق تاريخ (13|09|2020) بشأن مدِّ فترة وقف المدد القانونية ولحين صدور قرار آخر بالخصوص.

ويأتي ذلك في إطار المحافظة على المراكز القانونية واستقرارها وتأثير  جائحة "كورونا" على تعطيل العمل في المحاكم النِّظامية.

وأكد عرفات بأنَّ المجلس الأعلى للقضاء يعكف على الخروج بخطَّة لانتظام العمل في المحاكم النِّظامية وبالتنسيق مع مختلف المستويات الحكومية وأركان قطاع العدالة( النيابة العامة- وزارة العدل- نقابة المحامين النِّظاميين) بصورة تدريجية وبما يراعي الظروف والتدابير الاحترازية وللتعايش مع الجائحة التي يشهدها قطاع غزَّة مع المحافظة على صحة وسلامة الكوادر القضائية والإدارية والمحامين والمواطنين.

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