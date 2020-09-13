وفاة الكاتب الفلسطيني حسن الكاشف في تركيا

نعت وزارة الإعلام، الفلسطينية مديرها العام السابق في غزة الكاتب حسن الكاشف، الذي غيّبه الموت في تركيا اليوم الأحد.

واعتبرت الوزارة رحيل الكاشف خسارة فادحة للإعلام الفلسطيني والعربي، حيث ترك بصمة لافتة في المشهد الصحفي، وتنقل في إبداعاته بين بغداد والوطن، وعرفته شاشة تلفزيون فلسطين، وأثير راديو "مونت كارلو"، وصفحات "الحياة الجديدة" بـ"انتباهته" الملتزمة، وأبدع في منابر وطنية وعربية عديدة.

وأكدت الوزارة أن سيرة الكاشف ومسيرته الحافلة بالخط الوطني والعروبي ستحفر اسمه في قائمة الشرف الرفيع لإعلامي تماهى مع هموم أمتنا، وكان مدافعًا لا يستكين عن قضايانا الوطنية.

بدورها، اعتبرت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان لها، أنه برحيل الكاشف خسرت فلسطين أحد أهم كتّابها وأبرز أعلام الصحافة الفلسطينية والعربية، حيث عمل وكيلاً في وزارة الثقافة، وقدم عدة برامج تلفزيونية، وفي عدة صحف فلسطينية وعربية ودولية.

وأضافت أن الكاشف كانت له بصمته المميزة في المشهدين الثقافي والإعلامي، بمسيرة زاخرة بالنضال وحب الوطن والعطاء، وكان صوتاً منحازاً للقضية الوطنية الفلسطينية ولنضالات شعبنا في كفاحه الطويل ضد الإحتلال من أجل نيل حريته واستقلاله.