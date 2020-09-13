غزة: فنانون تشكيليون يرسمون جدارية توعوية للمواطنين من مخاطر فيروس كورونا

نظم فنانون تشكيليون من قطاع غزة اليوم الاحد فعالية في شوارع القطاع رسموا خلالها جدارية توعوية للمواطنين حول مخاطر انتشار وباء كورونا، و ضرورة الالتزام باجراءات الوقاية الصحية، للحد من انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين بشكل عام، و قطاع غزة على وجه الخصوص.

و جسدت الجدارية التي بلغت نحو 12 متراً، أدوات الوقاية و السلامة التي يجب على المواطنين الالتزام بها، أي (الكمامة)، بالإضافة الى عدة شعارات مخطوطة على الجدران للتحذير من مخاطر الفيروس القاتل، و مخاطر عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

و كتب الفنانون التشكيليون شعارات على اللوحة التي أسموها "البس الكمامة"، و من بين هذه الشعارات (استهتارك يقتل أحبابك).

و ظهرت في الجدارية صوراً للفيروس باللون الأحمر، للتعبير عن مدى خطورته على صحة المواطنين، بالإضافة الى عدة وسائل صحية تساهم في الحماية منه.

و كانت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة أعلنت وفاة 12 مواطناً و إصابة 811 اخرين بفيروس كورونا في فلسطين، خلال ال 24 ساعة الماضية.

و أشارت الى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لـ4 مواطنين من محافظة الخليل (موطن 80 عاما من يطا، مواطنة 64 عاما من إذنا، مواطن 72 عاما من مدينة الخليل، مواطن 55 عاما من السموع)، ومواطن 85 عاما من محافظة بيت لحم، مواطنان من محافظة نابلس ( 65 و 85 عاما)، مواطنة 78 عاما من قلقيلية، مواطنة 58 عاما من طولكرم، وحالة وفاة في مخيم شعفاط، ومواطنة 63 عاما من غزة ومواطن من 46 عاما من غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (150)، محافظة نابلس (41)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (110)، جنين (47)، أريحا والأغوار (14)، طوباس (13)، سلفيت (9)، طولكرم (27)، قطاع غزة (100)، ضواحي القدس (82)، مدينة القدس (143).

















