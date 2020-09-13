إيران: تسجيل 128 حالة وفاة و 2089 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن "تسجيل 128 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيران 23 الفا و157شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 346 الفا و242 شخصا لغاية الآن."

وأضافت سادات لاري في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 2089 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاحد 402 الفا و29شخصا."

وأشارت إلى أن "956 شخصاً من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات."

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن "3 ملايين و559 ألفا و565 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد."